Jacarezinho investe quatro milhões em mais pavimentação

Beneficiando Jardim Castro e Distrito Industrial

O Diário Oficial eletrônico de Jacarezinho trouxe na edição desta terça-feira (21) as publicações dos extratos de contrato das obras de pavimentação da segunda etapa do Jardim Castro – a primeira etapa está em execução – e das obras de infraestrutura do novo Distrito Industrial do município (foto de capa à direita do trevo de acesso).

As duas obras serão executadas pela mesma empresa, a Tersan Construções e Comércio Limitada, sediada em São Paulo (SP).

A pavimentação do Jardim Castro custará R$ 788 mil, que foram obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia. A previsão de prazo para a finalização da pavimentação é de 4 meses. Já na consolidação do parque industrial serão investidos R$ 3,362 milhões, graças a um contrato de financiamento junto à Agência de Fomento do Paraná. O prazo de execução, neste caso, é de um ano.

De acordo com o chefe do executivo, Marcelo Palhares (foto) , ambos os contratos dependem de liberação dos órgãos repassadores – Caixa Econômica Federal e Paranacidade – para que a Prefeitura possa emitir as ordens de serviço e a empresa possa iniciar os serviços.

Essas obras são aguardadas com grande expectativa pela administração municipal, uma vez que a geração de empregos e oportunidades de trabalho são prioridades do prefeito.

A consolidação do Distrito Industrial é fundamental para alcançar esse objetivo, e houve necessidade de duas licitações para a contratação da empresa. Da mesma forma, a pavimentação do Jardim Castro precisou de três licitações para que houvesse a participação de empresas e o andamento dos processos.