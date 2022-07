Jacarezinho é pauta da TV Paraná Turismo 

Reportagem faz gravações em pontos turísticos

Jacarezinho recebeu durante esta semana profissionais da TV Paraná Turismo, que estiveram no município para fazer gravações sobre belezas naturais, históricas e culturais e o cenário turístico de forma geral.

A equipe fez a captação de imagens de pontos como a Catedral, a Fetexas e áreas da zona rural. A expectativa é que todo o material renda quatro reportagens, sendo veiculadas semanalmente na tv estatal do governo paranaense.

A princípio a previsão é que as reportagens devam ir ao ar a partir do começo de agosto. Entre os vários entrevistados, esteve o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, que abordou a importância da consolidação do município como um dos principais polos turísticos da região.

“Estamos muito satisfeitos desse reconhecimento que Jacarezinho tem tido como um destino turístico. Temos recebido algumas excursões, especialmente no que diz respeito ao turismo religioso e a Rota do Rosário, e temos muito potencial para explorar nesta área, fortalecendo esse segmento e gerando emprego e renda para nosso município”, destaca.

“Encerramos a Fetexas agora, com participação maciça de toda a região, participamos recentemente da Expo Turismo Paraná, onde apresentamos nossas potencialidades a milhares de visitantes do Estado e do Brasil e vamos cada vez mais incentivar ações neste segmento porque acreditamos muito no potencial de Jacarezinho”, continua o gestor.

É importante frisar, porém, que em virtude da legislação eleitoral a TV Paraná não veicula entrevistas com ocupantes de cargos públicos neste período – ainda que não estejam concorrendo nas eleições deste ano. Desta forma a entrevista do prefeito Marcelo Palhares ficará disponível apenas no site tourpr.com.br assim que a edição do material for concluída.