Jaboti finaliza etapa de revitalização viária

Aquisição tem como objetivo melhorar a identificação do município e enaltecer a receptividade

A prefeitura de Jaboti anunciou a finalização de mais uma etapa da Avenida Tiradentes.

No local, foi colocado um totem de identificação, com o escrito “Eu amo Jaboti”. Além disso, o item é colorido e com um morango no formato de coração, sendo a marca registrada do município, o qual é a capital do morango.

O objetivo dessa aquisição é a chamar a atenção de turistas e passantes, tornando o município mais receptivo e chamativo, além de embelezar a entrada da cidade.

O prefeito, Regis William Siqueira Rodrigues, comentou sobre a importância da obra para a comunidade. “Nosso trevo está ficando cada vez mais bonito. Estamos trabalhando para deixar nossa querida Jaboti mais colorida ainda, sempre colocando em primeiro lugar o povo jabotiense, o conforto e a segurança. São obras que parecem pequenas, mas que fazem com que dia após dia nossa cidade prospere e traga a todos mais qualidade de vida. Acredito que nosso município segue por uma fase de melhorias, que pretendo juntamente com minha equipe seguir dando continuidade”, disse Régis(Com informações da Folha Extra).