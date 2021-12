Isenção de IPI na compra de carros por deficientes e taxistas

Rubens Bueno vota a favor do Projeto de Lei que prorroga isenção para 2026

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) ajudou a aprovar nesta quarta-feira projeto (PL 5149/20) que prorroga até dezembro de 2026 a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de veículos novos por pessoas com deficiência e taxistas. A proposta, que retorna para análise do Senado, também estende o benefício do IPI às pessoas com deficiência auditiva, que pela legislação em vigor não eram atendidas.

Para Rubens Bueno, a iniciativa da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) dá condições aos deficientes de terem maior mobilidade. “Lembramos que eles enfrentam diariamente dificuldades de locomoção e precisam de veículos adaptados, o que torna o preço dos automóveis ainda maior. Então, com a isenção de IPI, muitos passam a ter condições de adquirir seu carro próprio”, disse o deputado.

O deputado também vê como positiva a prorrogação da isenção de IPI para os taxistas. “Eles já vêm enfrentando uma grande concorrência dos motoristas de aplicativos e ainda enfrentam hoje o alto preço dos combustíveis. A prorrogação da isenção vai permitir a renovação da frota e a consequente melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários”, afirmou Rubens Bueno.