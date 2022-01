Início das sessões de julgamento do TCE em 2022

Ocorrerá entre os dias 24 e 27 de janeiro

Em 2022, os órgãos deliberativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná iniciarão seus trabalhos na quarta semana de janeiro. Entre os dias 24 e 27 daquele mês a Primeira e a Segunda Câmaras do TCE-PR realizarão sua primeira sessão do ano, na modalidade de plenário virtual.

Já o Tribunal Pleno terá sua primeira sessão por videoconferência no dia 26 de janeiro (uma quarta-feira), no horário regimental das 14 horas. A primeira sessão virtual do Pleno de 2022 ocorrerá entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro.

Recesso

O recesso de final de ano do TCE-PR será entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 7 de janeiro de 2022, conforme estabelece a Portaria n° 976/21, publicada em 22 de novembro passado, na edição nº2.665 do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas (DETC).