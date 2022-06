Inicia votação do projeto que institui Lei de Incentivo à Cultura do Bambu

Assinada por diversos deputados, será votado em primeiro turno na sessão plenária de hoje

A Assembleia Legislativa do Paraná inicia na sessão plenária desta segunda-feira (06) a votação do projeto de lei 492/2021, assinado por diversos deputados, que institui a lei de incentivo à cultura do Bambu.

O texto, que está pautado para ser votado em primeiro turno, visa a disseminação do seu cultivo agrícola e a valorização da planta como instrumento de promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado por meio de suas múltiplas funcionalidades.

A proposta é assinada pelos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSD) Goura (PDT), Boca Aberta Jr. (PROS), Reichembach (PSD) e pela deputada Luciana Rafagnin (PT).

“É uma proposta de lei muito inovadora, seja no aspecto ambiental ou econômico. A planta se enquadra no conceito de desenvolvimento sustentável”, afirma Romanelli. “Esta iniciativa pode beneficiar as pequenas propriedades, criando uma nova fonte de renda para a agricultura familiar. O bambu pode virar matéria prima ou alimento”, complementou.

A proposta objetiva ainda o desenvolvimento tecnológico do cultivo, do manejo sustentado e das aplicações do bambu; a implantação de polos bambuzeiros, centros de referência em cultivo e beneficiamento do bambu, em especial nas regiões cuja produção agrícola baseia-se em unidades familiares de produção e no entorno de centros geradores de tecnologia aplicáveis ao produto; o aumento da oferta de emprego e renda a partir do desenvolvimento da exploração dessa cultura; e o estímulo ao comércio interno e externo do bambu e seus subprodutos (Foto: Pedro de Oliveira/Alep).