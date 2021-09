Inflação devora expectativas dos brasileiros, avalia Romanelli

Deputado acrescenta: “A inflação corrói a renda de quem mais precisa […]”

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou nesta quinta-feira, 9, que entre os diversos problemas enfrentados pelos brasileiros, um dos mais cruéis é a inflação, que reduz o poder de compra das famílias e compromete a retomada da economia e, por consequência, dos empregos.

“A inflação corrói a renda de quem mais precisa, reduz o consumo e freia o retorno da normalidade econômica. É um efeito perverso da pandemia, que já agravou o desemprego e a miséria. Mas também é resultado do descontrole da economia pela absoluta incapacidade da gestão federal”, avalia o deputado. “A inflação devora as expectativas dos brasileiros”.

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fechou agosto com alta de 0,87%. É a maior taxa para o mês desde o ano 2000. No ano, o índice acumula alta de 5,67% e nos últimos 12 meses a taxa alcança 9,68%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) chegou a 0,88% em agosto. Em 2021, o indicador teve elevação de 5,94% e em 12 meses chega a 10,42%. O grande vilão da inflação tem sido os combustíveis. No ano, a gasolina acumula alta de 31,09%, o etanol 40,75% e o diesel 28,02%.

“Isso se reflete nos demais preços, como o dos alimentos”, avalia Romanelli. Ele lembra que o gás de cozinha teve elevação expressiva, assim como a energia. “Para piorar o quadro, temos uma crise hídrica que pode afetar as mais diversas cadeias produtivas e encarecer ainda mais a vida dos brasileiros”.