Implantado programa de compras em Ribeirão Claro

Visando ampliar valores destinados à empresas locais nas licitações

Tratamento diferenciado aos empresários do município com a consequente geração de emprego e renda. Esta é a visão da prefeitura de Ribeirão Claro, que, apoiada pelo Sebrae/PR promete implantar o Programa de Compras Públicas com o claro objetivo de transformar a realidade das empresas e também da economia local, de forma geral.

Isso porque nos últimos anos mais de 70% de tudo que a prefeitura de Ribeirão Claro compra vêm de empresas de outros municípios. Para se ter uma ideia, em 2018 foram mais de R$ 20 milhões gastos pelo município em compras públicas. Deste montante, R$ 16 milhões acabaram com empresas de fora, que foram as vencedoras dos processos licitatórios.

Reverter esse quadro representaria que milhões de reais podem passar a ser injetados ano a ano em empresas locais, que, com todo este aporte, poderão gerar muitos mais empregos e também muito mais tributos à própria prefeitura.

E é justamente a esperança desta transformação na realidade empresarial e econômica que motiva a gestão municipal de Ribeirão Claro e o Sebrae a implantarem o programa, que visa dar planejamento a prefeitura e capacitação para empresários, comerciantes e prestadores de serviço locais a participarem – e vencerem – as licitações.

“Precisamos mudar essa realidade. Através da Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, estaremos cadastrando fornecedores para participarem dos processos licitatórios e contratações, também oportunizando aos interessados a legalização e seu negócio, de forma rápida e desburocratizada”, pontua o prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato.