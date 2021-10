Implantação de campus da UENP em Joaquim Távora

Romanelli reforça importância de expansão do campus de Jacarezinho

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) reforçou à reitoria da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) o pedido de expansão do campus de Jacarezinho, com a instalação de uma unidade em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. A proposta é fortalecer parceria com o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) do Paraná para ocupar as instalações da Estação Experimental e implantar cursos de tecnologia e tecnólogo.

“Estamos trabalhando e buscando apoio para a instalação de novos cursos em Joaquim Távora, voltados ao agronegócio e turismo. O resultado da universidade pública é benéfico para toda a região”, disse o deputado, em reunião com a reitora Fátima Padoan, o vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa e o prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela (Podemos).

Romanelli defende ampliação da atuação da Uenp, com a descentralização do campus e a instalação de extensões em várias cidades da região. Dessa forma, segundo o deputado, a universidade estará cada vez mais presente na vida da comunidade, com o objetivo de auxiliar os municípios na promoção do desenvolvimento econômico e social.

O deputado disse ainda que a reitoria acatou o pedido que será apresentado ao conselho de ensino e pesquisa da Uenp, depois de aprovado, realizar estudo para viabilizar a parceria. A meta é implantar em Joaquim Távora o curso de Tecnólogo em Agronegócio, conforme a vocação econômica da região, que inclui ainda o turismo como uma das principais fontes de renda do Norte Pioneiro.

Destaque — Romanelli destacou também o excelente desempenho das instituições de ensino superior público do Paraná e defendeu o fortalecimento das universidades estaduais pela contribuição dada ao desenvolvimento do Paraná.

E citou a própria Uenp como exemplo, que com apenas 15 anos de existência, mantém um dos melhores índices no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). “A Uenp tem sido fundamental para o desenvolvimento regional, com o atendimento extensivo a todo o Norte Pioneiro, por meio de pesquisas e oferta de serviços a toda população”.

“A Universidade Estadual do Norte do Paraná tem a missão de produzir conhecimento científico, que contribui para o desenvolvimento do Paraná e para a construção integral da sociedade. Além da formação profissional, a Uenp promove a formação cidadã para a qualidade de vida e para a valorização do conhecimento”, disse Romanelli.