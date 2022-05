Ibaiti realizará leilão eletrônico de carros

Confira o Edital com todos os detalhes abaixo

A Prefeitura de Ibaiti realizará um leilão eletrônico objetivando a alienação de veículos, máquinas e bens considerados inservíveis ao município, conforme discriminado no Edital de Leilão 002/2022, no estado em que os lotes se encontram.

O leilão acontecerá a partir das 10h do dia 25 de maio, de forma Online através da Plataforma Brasileira de Leilões, pelo endereço eletrônico, onde também estão listados o bens que serão leiloados: https://www.plataformadosleiloes.com.br/leilao/detalhe_leilao/24#conteudo

Os bens, objeto do presente leilão, poderão ser vistoriados e examinados entre os dias 05/05/2022 à 24/05/2022, das 07h às 11h e 13h às 17h, de segunda a sexta. Tendo em vista que os itens objetos do presente leilão encontram-se depositados em locais distintos, os interessados na vistoria e exame dos referidos itens, devem entrar em contato com o Departamento de Obras para agendamento e posterior acompanhamento dos servidores municipais responsáveis para a vistoria e exame, pelo telefone (43) 3546-1118, ou através do e-mail obras@ibaiti.pr.gov.br.

Os arrematantes são responsáveis por realizar pesquisa junto aos sistemas do DETRAN a fim de verificar a atual condição do veículo, não podendo alegar desconhecimento. Embora alguns veículos estejam em estado de sucata, ainda podem estar cadastrados, junto ao órgão de trânsito, como veículo “em circulação”, cabe ao arrematante, em sendo do seu interesse, efetuar a baixa do veículo para que o mesmo passe a constar como sucata, devendo para tanto, observar a legislação pertinente para a comercialização de peças de veículos.

O pagamento deverá ser feito à VISTA de 100% (cem por cento) do valor correspondente ao maior lance ofertado, e mais 5% (cinco por cento) do valor total como comissão do Leiloeiro.

O pagamento do bem deverá ser realizado através de depósito bancário identificado, em moeda corrente nacional, ou transferência (TED, DOC ou PIX) cujo bem somente será liberado após sua compensação.

Para maiores informações, entrar em contato com o Setor de Licitação através do Telefone (43) 3546-7450 ou através do e-mail licitacao@ibaiti.pr.gov.br.

VEJA O EDITAL DO LEILÃO CLICANDO NO LINK ABAIXO

http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/30100-leilao-0022021-realizacao-no-dia-25052022-as-09h-no-sitio-eletronico-do-leiloeiro-httpswwwplat/