Ibaiti entrega Títulos de Regularização Fundiária

À moradores do Bom Pastor, Jardim Nova Esperança e Vinte e Cinco

No próximo dia 30 de agosto, terça-feira, no plenário da Câmara Municipal, o prefeito de Ibaiti Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, juntamente com os vereadores da 18º Legislatura, o chefe da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega e o presidente da COHAPAR, Jorge Lange entregarão à 295 famílias ibaitienses as matrículas de suas moradias de áreas (Bom Pastor, Jardim Nova Esperança e Vinte e Cinco), que fazem parte do programa que tem como objetivo promover a Regularização Fundiária “Programa Morar Legal”.

Ao todo são 900 beneficiários que irão receber os títulos de regularização e as entregas ocorrerão em 3 etapas sendo nesta PRIMEIRA ETAPA entregues 295 títulos.

As outras datas serão divulgadas em breve.