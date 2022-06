Ibaiti é o que mais gera empregos com carteira assinada no NP

Cidade ganha destaque no Norte Pioneiro

O município de Ibaiti está se consolidando como um grande gerador de empregos com carteira assinadas na região do Norte Pioneiro paranaense.

Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, o município colocou no mercado de trabalho formal mais de 260 trabalhadores com carteira assinada por intermédio da Agência do Trabalhador somente entre os meses de janeiro e maio deste ano de 2022.

De acordo a secretaria municipal de Trabalho e Emprego Zélia Aristides de Carvalho, e o gerente da Agência do Trabalhador de Ibaiti, Jackson de Souza, nos meses de junho e julho, duas grandes empresas do município irão contratar através da Agência do Trabalhador, aproximadamente 60 jovens aprendizes com idades entre 16 e 22 anos. Ainda segundo a secretária, o município já disponibilizou várias vagas para estágios para o ensino médio, curso técnico e superior.

A vagas de trabalhos são divulgadas diariamente na página oficial da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego no Facebook (clique no link para acessar: https://www.facebook.com/ agibaiti/?ref=pages_you_manage ).

O município de Ibaiti também participa do programa Cartão Futuro do Governo do Estado do Paraná. A Agência do Trabalhador está recrutando jovens ibaitienses de 14 a 21 anos para realização do cadastro ao programa.

O que é Cartão Futuro

Para incentivar a contratação de jovens e a manutenção dos contratos de trabalho, o Governo do Estado dá um subsídio mensal à empresa que adere ao Cartão Futuro, que varia de R$ 300,00 a R$ 450,00 por pessoa durante todo o período de trabalho do beneficiado, ou R$ 300,00 por um período de três meses para novos contratos em vagas já existentes.

O Cartão Futuro oportuniza capacitação, cursos profissionalizantes e inserção assalariada no mercado de trabalho. O programa incentiva a abertura de vagas de trabalho para jovens de 14 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social nas empresas do município.

Através da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, os jovens ibaitienses podem procurar a Agência do Trabalhador e realizar o cadastro prévio. A iniciativa, segundo a secretária Zélia Aristides de Carvalho, responsável pelo programa em Ibaiti, visa fomentar a inserção desses jovens no mercado de trabalho (como jovens aprendizes) e proporcionar capacitações técnicas, profissional e remuneração mensal.

O programa tem como objetivo a inclusão social de jovens no mercado de trabalho, visando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que auxiliem na preparação para o mundo do trabalho. Esse projeto beneficia tanto quem quer conquistar o primeiro emprego quanto as empresas.

O programa jovem aprendiz é em parceria entre a Prefeitura Municipal através da Agência do Trabalhador e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.

Zélia informa que as empresas interessadas em contratações ou informações sobre os programas da Agência do Trabalhador podem entrar em contato pelo telefone (43) 3546-1000.

A Agência do trabalhador de Ibaiti agora está com novo endereço.Na Rua Margarida Franklin Gonçalves, 220, na Galeria Central, ao lado do Banco do Brasil, bem no centro da cidade.

Agência do Trabalhador de Ibaiti

Telefone (43) 3546-1000.

Atendimento: de Segunda a Sexta-feira das 08h às 11h30 e das 13h às 17h.

Serviços prestados :

Seguro Desemprego

Carteira de Trabalho Digital

Atendimento da Junta do Serviço Militar

Sala do Empreendedor

Banco do Empreendedor

Intermediação de Mão de Obra

Cartão Futuro Paraná

Jovem Aprendiz (parceria CIEE))

Estagiários (parceria CIEE).