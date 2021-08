Ibaiti é a cidade que mais gera empregos na região

Segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (26), Ibaiti é o município da região que mais gerou empregos formais no mês de julho de 2021.

Entre todos os munícipios que integra a CACENORPI (Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte Pioneiro), Ibaiti ficou em primeiro lugar com o registro de 289 admissões.

Em segundo lugar aparece Santo Antônio da Platina com 263 admissões; em terceiro o município de Andirá com 116 admissões e em quarto lugar o município de Cambará com 148 admissões.

Ainda segundo o Caged, Ibaiti também teve a maior geração de empregos formais em 2020, referentes ao período de janeiro a novembro.

Ibaiti apresentou um saldo de 593 postos formais de emprego no ano de 2020 – o maior entre todos os municípios que compõe a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro).

Além de liderar em números totais, Ibaiti também liderou percentualmente, com um crescimento de 12,13% o total de empregos com carteira assinada durante 2020.