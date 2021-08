Governo investe mais de R$ 46 milhões em Siqueira Campos

Deputado Romanelli apoia a atual gestão siqueirense



O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta quinta-feira, 12, os investimentos do Governo do Paraná em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O Primeiro secretário da Alep se encontrou com o prefeito Luiz Henrique Germano (PSD) e o vice Paulo César Leite dos Santos, o Paulão (PSL).

Romanelli disse que mais de R$ 48, milhões são aplicados em Siqueira Campos. Dentre eles, o deputado destaca a duplicação da PR-092, entre os quilômetros 279 e 283. A obra, orçada em R$ 42,1 milhões, deve ser concluída até o final de 2022.

“Há anos que o Norte Pioneiro espera pela realização desta obra de duplicação do trecho urbano de Siqueira Campos, que vai trazer mais segurança para pedestres e motoristas. A duplicação da PR-092 não é mais um sonho. É uma realidade”, comentou o deputado nesta quinta-feira, 12, quando informou o início das obras autorizadas pelo Governo do Estado.

Investimentos — No encontro com o prefeito e o vice, Romanelli elencou os principais investimentos do Governo do Paraná em Siqueira Campos. Dentre eles, estão R$ 800 mil para o calçamento das principais ruas da cidade. Outros R$ 130 mil foram aplicados na Central de Distribuição de Alimentos. O bairro da Represa recebe investimentos de R$ 900 mil para o calçamento com pedra irregular.

O Compra Direta incrementa mais R$ 78 mil, com a distribuição de alimentos para o Centro de Referência da Assistência Social (Cras), o Asilo, a Santa Casa, a Comunidade Terapêutica Novo Horizonte, a Casa Lar e Asilo de Amparo aos Necessitados.

Para Romanelli, uma das obras mais importantes conquistadas por Siqueira Campos, além da duplicação da PR-092, é a pavimentação da pista do Aeroporto, obra orçada no valor de R$ 1,75 mil. Outros R$ 360 mil garantiram três veículos, uma Van e uma ambulância para a Secretaria da Saúde, e uma ambulância para a Santa Casa de Siqueira Campos.

Nas fotos, aparecem também Luiz Carlos dos Santos Secretário, secretário e Willian , diretor Adm e Valeriane Guidio Ferreira, secretária de Saúde.