Governo foca ações à recuperação econômica do Paraná

Reunião lembrou dos segmentos que ainda sofrem muito com restrições impostas pela pandemia, como o turismo, restaurantes e eventos

O Governo do Estado e o G7, grupo formado pelas principais entidades do setor produtivo paranaense, se reuniram nesta quarta-feira (16), por videoconferência, para discutir propostas conjuntas e mostrar o que já tem sido feito para incentivar a retomada econômica e apoiar os setores mais atingidos pela crise causada pela pandemia de Covid-19.

O encontro contou com a participação do vice-governador Darci Piana, dos secretários estaduais do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo, e da Comunicação Social e Cultura, João Debiasi; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, e o diretor de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais e Institucionais da agência, Giancarlo Rocco, além dos dirigentes e representantes das entidades do G7.

Fazem parte do grupo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR), Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná (Fetranspar) e a Associação Comercial do Paraná (ACP).

O vice-governador disse que a atuação e conhecimento do setor produtivo apontam ao Estado os direcionamentos das políticas de incentivo para a recuperação da economia, principalmente com a vacinação ganhando corpo no Paraná. “O setor produtivo paranaense tem contribuído muito com o governo nessa questão ao apresentar as principais dificuldades de cada segmento durante este período, para nortear a atuação do Estado”, disse.

“O olhar agora precisa ser direcionado aos pequenos empreendimentos, de segmentos que ainda sofrem muito com as restrições impostas pela pandemia, como o turismo, restaurantes e eventos. Mesmo com a retomada já observada na indústria e no comércio, alguns setores ainda sofrem mais que os outros”, afirmou Piana. “Essa discussão conjunta é necessária, para que o governo e a iniciativa privada possam encontrar uma saída para a crise”.

AÇÕES – O Governo do Estado já tem uma série de ações e programas para dar suporte às empresas e empreendedores. Isso inclui linhas de crédito subsidiado e o programa de auxílio emergencial que vai destinar R$ 80 milhões para apoiar financeiramente 124 mil microempresas e microempreendedores individuais (MEI) dos segmentos mais afetados pela pandemia.

Outra iniciativa utiliza o aparato de comunicação institucional do governo para divulgar da produção paranaense e incentivar os consumidores a adquirirem produtos fabricados no Estado.

O Feito no Paraná fez o lançamento no ano passado e será retomado neste ano e conta com reportagens especiais produzidas Agência de Notícias do Paraná (AEN), vídeos e campanhas veiculadas nas redes sociais e nos meios de comunicação, sempre com o intuito de incentivar o consumo de produtos locais.

A ação, explicou o secretário de Comunicação, extrapolou as mídias e gerou engajamento entre os próprios empresários, com os estabelecimentos comerciais utilizando o selo Feito no Paraná, ajudando a divulgar os produtos locais. “Queremos que os paranaenses se vejam e se identifiquem com o conteúdo que produzimos, tanto nas campanhas publicitárias como nos materiais jornalísticos. Esse programa é um exemplo disso e rendeu grande engajamento com o público”, disse Debiasi.

Na apresentação aos membros do G7, ele destacou também o alcance dos materiais produzidos pela equipe de Comunicação. Somente no ano passado, a AEN divulgou quase 5 mil notícias, e as páginas do governo tiveram mais de 12,8 milhões de visualizações e 5,4 milhões de usuários ativos.

De 2020 até junho de 2021, o Governo do Estado foi notícia em 2.341 veículos de comunicação, sendo citado em 315.041 matérias, veiculadas em 26 estados e com mais de 311 milhões de pessoas impactadas.