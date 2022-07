Encaminhada hoje ao Senado autorização de empréstimo do BID à Educação do Paraná

São R$ 490 milhões (na cotação atual) para modernizar educação pública paranaense

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado, nesta terça-feira (19) uma mensagem para autorizar o Governo do Paraná a acessar o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o programa Educação para o Futuro. O líder do Governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros (foto), anunciou a publicação no Diário Oficial da União.

Serão US$ 90,56 milhões (cerca de R$ 490 milhões na cotação atual) financiados junto ao BID para modernizar a educação pública paranaense.

O programa possui quatro pilares: aprimorar a proposta pedagógica e uso de tecnologias educacionais; expandir e fortalecer a educação profissional; construir cinco colégios modelo e promover pelo menos 150 reformas e ampliações em unidades existentes e melhorar a gestão da Secretaria da Educação.

Entre os investimentos previstos estão a reformulação de materiais didáticos, cursos de aperfeiçoamento para professores, compra de 6 mil kits de robótica, além de 30 mil equipamentos de informática, como computadores, roteadores de WI-FI e aparelhos de reconhecimento facial.

Ainda há previsão de aumento de 70 mil para 110 mil matrículas no ensino profissionalizante, equivalente a um a cada três dos estudantes da rede estadual nesse modelo de ensino.

Entre os cursos profissionalizantes devem ser priorizadas as áreas de Administração, Educação Agrícola, Agronegócio, Auxiliar de Enfermagem, Magistério e Desenvolvimento de Sistemas, com foco em programação.

Por fim, ainda é prevista a reforma de 150 escolas e a construção de cinco centros modelo de educação para o futuro, todos oferecendo aos estudantes ensino integral.