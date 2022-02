Governador Darci Piana recebe homenagem no Palácio Garibaldi

Honraria entregue pela Confederação Nacional do Comércio

Numa prestigiada cerimônia na noite de terça-feira (21), no centenário Palácio Garibaldi, no centro histórico de Curitiba, o governador em exercício, Darci Piana, foi homenageado com a Ordem Nacional do Mérito Comercial, honraria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“A CNC me honrou com esse título nacional e eu fico muito feliz. Uma homenagem é sempre importante na vida da gente. Hoje estou emprestando meu conhecimento ao Governo do Estado, aproximando os empresários do Governo e isso tem dado certo. Essa aproximação tem trazido investimentos maciços para o Estado”, afirmou Darci Piana, que também é presidente do Sistema Fecomércio.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da CNC, José Roberto Tadros, que entregou a insígnia para Piana e destacou sua atuação no segmento empresarial. “Piana presta serviços relevantes para o setor de comércios e serviços, em nível local e nacional, e hoje empresta seu talento em benefício do Estado do Paraná”, declarou.

O evento lotou o salão do Palácio com a presença das principais autoridades da capital. Estiveram lá o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, José Laurindo de Souza; o procurador de Justiça do Ministério Público, Gilberto Giacóia; o desembargador federal João Pedro Gebran Neto; os secretários João Carlos Ortega (Casa Civil), Marcel Micheletto (Administração), Márcio Nunes (Turismo e Desenvolvimento Sustentável), Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho) e Valdemar Jorge ( Planejamento). Também os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Paulo Roberto da Costa, Maria Victoria e Nelson Justus.

A presidente da Sociedade Giuseppe, Cida Borghetti, estava em Brasília para a posse do novo diretor-geral da Itaipu, mas entrou em contato com o Npdiario para destacar o histórico de bons serviços prestados por Darci Piana ao Paraná e ao Brasil. “É uma das grandes referências do setor de Comércio do Brasil. Construiu uma trajetória brilhante onde passou. Trouxe para o Palácio Iguaçu conhecimento, o espírito conciliador e a liderança para auxiliar o desenvolvimento do nosso Estado”.

Também prestigiaram a homenagem o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken; da ACP, Camilo Turmina; da Sanepar, Claudio Stabile; da Faciap, Fernando Moraes; da Fetaep, Marcos Junior Brambilla; da Fetranspar, Sérgio Luiz Malucelli, e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Wellington Emanuel Coimbra de Moura entre outras autoridades.

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, disse que o reconhecimento é merecido, e enfatizou as ações de Piana no Estado e na Capital. “O Piana tem sido um parceiro de Curitiba. Gosto de citar sempre dois atos históricos que ele fez pela cidade: através da liderança dele, houve a revitalização completa do Paço Municipal, e depois, o Belvedere, que era um prédio abandonado e foi totalmente revitalizado, mostrando o cuidado com a cidade onde vive”, afirmou.