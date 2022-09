Gomyde pretende investir no Litoral

Candidato do PDT ao Governo do Paraná destacou propostas para a região

Constantemente esquecido por várias gestões do governo estadual, o Litoral do Paraná vai ter uma atenção mais do que especial na futura gestão de Ricardo Gomyde, que destacou suas propostas para a região em novo programa eleitoral de sua candidatura ao governo pelo PDT.

“Entra governo e sai governo e o Litoral do Paraná continua esquecido. Na campanha, aparecem as propostas de sempre, mas a eleição passa e os políticos sobem a serra e abandonam a região. A Ponte de Guaratuba é um exemplo. O atual governo faz propaganda de folhas de papel, a mesma técnica utilizada há mais de 30 anos”, destacou Gomyde.

O candidato do PDT afirmou que o Litoral “merece mais respeito” e que seu governo vai transformar a região em referência no turismo sustentável. “E isso durante todo o ano, com mais infraestrutura, mais preservação ambiental e mais incentivo à cultura local. Em Paranaguá, vamos modernizar a logística em torno do porto, garantindo mais eficiência, menos poluição e mais tranquilidade. Tudo sem demagogia, sem ideias ultrapassadas e sem a paralisia e a marquetagem do presente”, confirmou.

O Projeto Paraná, plano de governo do PDT para o estado, destaca também mais ações para a região, como atualizar, adequar e efetivar Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná, para garantir um efetivo desenvolvimento sustentável e planejado que considere as dimensões de infraestrutura, econômicas, sociais e ambientais.