Gleisi e Arilson repassam R$ 500 mil à Santana do Itararé

Recurso para custeio na área da saúde e em equipamentos para agricultura familiar

Santana do Itararé vai receber um reforço no caixa de R$ 507 mil repassados pela deputada federal Gleisi Hoffman (PT) e pelo deputado estadual Arilson Chiorato (PT). Os ofícios, que garantem os recursos, foram entregues na manhã desta quinta-feira (01) ao prefeito do município, José Izac (PT).

Foram R$ 100 mil para a saúde, R$ 257 mil para compra de trator e R$ 150 mil para compra de uma plataforma de dois eixos.

Arilson comentou que o trator será destinado para o uso dos pequenos agricultores rurais de Santana do Itararé. “É da agricultura familiar que vem o nosso alimento de cada dia e, por esse motivo, que precisa ser cuidada com carinho. Tenho certeza que esse trator irá facilitar o trabalho de dezenas de famílias. Assim como as outras duas emendas irão beneficiar outras dezenas de pessoas”, pontuou.

O chefe do executivo complementou que os recursos chegaram numa boa hora. “A emenda da saúde será usada para custeio do Hospital Vereador João Silvio Sene e de unidades básicas de saúde”, disse. Quanto a plataforma, o prefeito observa que será utilizada para levar equipamentos, como escavadeira hidráulica, para fazer manutenção nas estradas rurais do município.

A entrega foi acompanhada pela primeira-dama Vera Ruth, pelo presidente da Câmara de Vereadores Anderson Izac (PT), pelos vereadores Ismair Marques de Souza (PT), Pedro José da Silva, o Cuica (PDT), e pela liderança do município, Leonardo.