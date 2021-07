Germano/Paulão conquistam 240 casas para Siqueira Campos

Município está com obras em praticamente todos os segmentos

O prefeito de Siqueira Campos Luiz Henrique Germano e o vice Paulo César Leite dos Santos (Paulão), anunciaram neste final de semana uma série de obras de grande importância para a comunidade, incluindo a maior conquista, através do governo do estado, que é a liberação para a construção de 240 casas populares, anunciada esta semana pelo diretor presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) Jorge Luiz Lange.

A administração encerrou a semana com várias obras em diversos setores e bairros do município, entre elas está inicio da terraplanagem para a construção de complexo esportivo no Bairro da Vila Nova, reforma da Ponte do Bairro da Esperança, manutenção da Rua Benjamim Constant, inauguração da Academia ao Ar Livre no Bairro da Guabiroba, pinturas de faixas de sinalização em várias ruas do centro, o Departamento Social entregou diversas cestas básicas as famílias carentes, uma campanha realizada pela Cooperativa Sicredi, na saúde o início da campanha de vacinação contra a Hepatite e a superação da marca de 50% da população imunizada contra o coronavirus. Germano e Paulão, reuniram-se ainda como novos funcionários que foram convocados, dando-lhes boas vindas a administração.

No dia 28 de julho está marcada uma vídeo conferencia em nível regional, com a participação de Lange, para debater moradias populares no Norte Pioneiro.