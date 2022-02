Roma: Geração de empregos mostra economia ativa no Paraná

Em 2021 foram abertos 172.636 novos empregos formais no Estado

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), afirmou nesta segunda-feira, 31, que a criação de postos de trabalho no Paraná mostra que a economia estadual segue ativa, apesar dos impactos da pandemia. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, em 2021 foram abertos 172.636 novos empregos formais no Paraná.

“Este é um volume muito bom de contratações para um ano marcado pelo agravamento da pandemia”, afirma Romanelli. “Mesmo com os impactos negativos da Covid-19, em dois anos o volume de empregos abertos no Paraná passa de 220 mil. Isso demonstra a vitalidade da nossa economia e reflete o esforço que o governo do Estado fez para que a economia seguisse ativa”, avalia o deputado.

Os dados do Caged revelam que o Paraná teve o melhor resultado da região Sul e ficou em quarto lugar no ranking nacional, com 6,3% do total de vagas criadas no País. O Estado ficou na frente de Santa Catarina (167.854) e Rio Grande do Sul (140.281) e atrás apenas de São Paulo (814.035), Minas Gerais (305.182) e Rio de Janeiro (178.098).

Para Romanelli, o mercado de trabalho paranaense segue aquecido. Ele cita como exemplo o número de vagas abertas nas Agências do Trabalhador neste início de semana. São 11.545 oportunidades de emprego com carteira assinada. “Há vagas em todas as regiões e para os mais diversos níveis de qualificação profissional”, destaca.