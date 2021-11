Ficafé de Jacarezinho recebeu visitantes de cinco países

Feira levou café do Norte Pioneiro para milhares de pessoas no Brasil e no exterior

A Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) mais uma vez teve grande projeção em todo o Brasil e até em países do exterior. De acordo com dados oficiais da organização, durante os três dias de evento foram quase 10 mil acessos de 22 estados brasileiros e quatro países do exterior que acessaram os conteúdos, disponíveis no site e no aplicativo da feira.

Apenas somando os estados do Paraná e São Paulo a Ficafé 2021 teve mais de 6 mil acessos. De Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Rio de Janeiro também vieram números expressivos de cliques nos conteúdos da feira.

Chama ainda mais a atenção o fato do evento ter atraído também participantes, além do Brasil, da Espanha, Estados Unidos, Holanda e Alemanha, promovendo, desta forma, uma importante integração entre a cadeia produtiva local com a mundial.