Férias com lazer e conforto no Daj

NO ESPETACULAR DAJ RESORT & MARINA EM RIBEIRÃO CLARO

As férias chegaram e depois de tanto tempo dentro de casa é mais que merecida uma viagem em família, porém sem abrir mão da segurança que o momento exige.

Totalmente adaptado e com protocolos rígidos, o Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, tem sido um dos destinos preferidos para quem quer viajar de carro, sem os riscos impostos pelas viagens aéreas, seja nos aeroportos ou nas aeronaves.

A menos de 400 quilômetros de São Paulo e Curitiba o resort recebe hóspedes de diversas cidades do interior do Paraná, São Paulo e Mato Grosso, que buscam conforto aliado a estrutura, lazer e segurança.

Situado numa área de 500 mil metros quadrados ao lado da represa de Chavantes, o Daj se destaca pelos amplos espaços de suas suítes e áreas de lazer. As acomodações, a partir de 90 metros quadrados, possuem capacidade para hospedar uma família de quatro pessoas, sendo os pais e mais dois filhos até 11 anos.

Os hóspedes podem aproveitar a pista de caminhada, bicicletas, pescaria, quadra de tênis, campo de futebol, cinema, passeios, entre outras atividades, ou simplesmente se entregar ao relaxamento na piscina externa com bar molhado e vista para as lindas montanhas ou na maior piscina aquecida coberta do país com cromoterapia ou no Jaune Spa By L`Occitane que oferece massagens terapêuticas com serviço terceirizado.

“Quem vem ao Daj tem uma sensação de liberdade, com ar puro e pode optar por aproveitar toda nossa estrutura ou simplesmente relaxar à beira da piscina”, conta a gerente, Silmara Camargo.

E caso haja necessidade de trabalhar enquanto os filhos aproveitam as atividades coordenadas pelos monitores, o resort disponibiliza internet banda larga e salas específicas para uma melhor concentração ou realizar reuniões físicas e online.

As crianças se encantam também com a Fazendinha repleta de animais como cabritos , peru, pavão , galinhas d’angola e patos.

Ir ao Daj também é uma viagem pelos sabores da região. O café da manhã é desfrutado com uma bela vista da natureza com produtos coloniais e o premiadíssimo café de Ribeirão Claro que é acompanhado por pães quentinhos produzidos na própria padaria. O almoço e o jantar contam com variada opção valorizando a culinária regional e internacional. Todas as refeições estão inclusas nas diárias.

E para ficar melhor ainda, o Daj Resort está com promoção nas férias de julho. O hóspede paga por quatro diárias e fica cinco no período entre domingo e sexta-feira.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro

Informações e Reservas (43) 3371-3901 ou (43) 9 9149-9370.