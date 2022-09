Famílias terão casa própria em Rancho Alegre d’Oeste

Trabalho conjunto com deputado Romanelli

O prefeito de Rancho Alegre d’Oeste, Cássio Zanuto (PP) anunciou mais 37 casas populares pela Cohapar. Zanuto, o presidente da Câmara Municipal, vereador Toninho Amaro (PSDB) e lideranças da cidade confirmaram ao deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) a aprovação do projeto da construção das moradias.

“Num trabalho conjunto com os deputados Romanelli e Paulo Litro e a Câmara de Vereadores, conseguimos a confirmação de mais 37 casas para Rancho Alegre d’Oeste. As obras devem ser iniciadas ainda este ano”. Vamos iniciar imediatamente os trabalhos de elaboração do projeto e planejamento junto à Caixa Econômica Federal e a Cohapar. A expectativa é que ainda este ano as obras sejam iniciadas”, disse o chefe do executivo.

As moradias serão erguidas numa área nobre da cidade, ao lado da Escola Manoel Medina Martins e do Parque de Exposições. O terreno já conta com toda a infraestrutura necessária para o início das obras, tais como asfalto, calçada, iluminação, água encanada e calçamento.

O prefeito destacou o cuidado do deputado Romanelli com a área habitacional. Segundo ele, o parlamentar está sempre presente, lutando pelas causas da cidade e região. “Ele é especialista em habitação, foi duas vezes presidente da Cohapar e secretário estadual de Habitação do Paraná. É amigo de Rancho Alegre d’Oeste e tem o nosso apoio”.