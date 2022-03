Falta de água em Santana do Itararé

Houve queda de energia nos poços que abastecem os moradores

Houve queda de energia nos poços que abastecem os moradores de Santana do Itararé, durante a madrugada desta quarta-feira (09). A energia já foi restabelecida e os poços estão operando normalmente. Porém, pelo tempo de paralisação, baixaram os níveis dos reservatórios, o que pode causar falta temporária de água em todas as regiões mais altas da cidade.

Um caminhão-pipa auxilia no abastecimento. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade a de noite ou na manhã desta quinta-feira, dia dez, e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br