Norte Pioneiro: Eventos marcam ‘nova economia’

Região produz 50% de todo café do Paraná

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse neste fim de semana que quatro eventos – três deles tradicionais – promovidos pelo Sebrae neste segundo semestre – marcam o novo impulso econômico da mesorregião do Norte Pioneiro.

O 1º Entcontro de Lideranças da região, a GeniusCon.2022, a Ficafé e a Feira de Sabores, segundo Romanelli, trazem além de boas experiências do setor público; das áreas de inovação, tecnologia e empreendedorismo; e na produção de alimentos certificados por agências e de comercialização garantida nos mercados nacional e internacional.

“O apoio do Sebrae, das prefeituras e do próprio setor produtivo é fundamental para o incremento da economia em diversos setores da economia, além do forte agronegócio que já é uma marca do Norte Pioneiro”, assinalou o Primeiro secretário da Alep.

O primeiro evento, na próxima quinta-feira, 11, em Jacarezinho, vai entregar o prêmio prefeito empreendedor para 11 cidades da região que destacaram com ações nas áreas de inovação e empreendorismo. Entre as cidades que se destacaram estão Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Carlópolis, Bandeirantes, Joaquim Távora , Ibaiti, Siqueira Campos e Jacarezinho.

Inovação – Os prefeitos também vão assinar o Pacto pelo Empreendedorismo e Inovação do Norte Pioneiro. “A inovação traz um impacto muito grande e positivo ao serviço público, garante agilidade no atendimento à população, aprimora a transparência dos atos de uma prefeitura, além criar novas formas da participação cidadã nas ações da administração pública”, disse Romanelli.

“Já o empreendedorismo faz parte deste novo processo na própria sociedade que aponta para oportunidades em todas as atividades econômicas e que podem ser incentivados tanto com recursos públicos como privados em ações conjuntas para ampliar a criação de novos empregos e geração de renda”, completa.

A GeniusCon, de 5 a 7 de outubro, chega na sua sétima edição e se tornou a maior feira de inovação do Norte Pioneiro e uma das maiores do Paraná. Organizada também pelo Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, a sexta edição envolveu 20 cidades, 1,2 mil participantes, 50 participantes no hackathon “gestão pública e cidades inteligentes” e 20 eventos técnicos.

Neste ano as temáticas serão abordadas nas áreas do agro, startups, inovação, educação, metaverso, empreendedorismo, internet das coisas, inteligência artificial, sustentabilidade, transformação digital, energia limpa e renovável, robótica aplicada, profissional do futuro, consumidor 4.0 e influencer regional.

A feira tem como público alvo: empresários agro e comércio, estudantes universitários e do ensino médio, e professores. O encontro terá palestras, workshops, hackathon, gamificação, batalha de pitches, exposição de starups, campeonato de robótica e a feira de sabores do Norte Pioneiro.

Café e goiaba – A Feira de Sabores e a Ficafé (Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná) será realizada de forma conjunta entre os dias 18 e 20 de outubro em Jacarezinho. As feiras vão reunir mais de 150 produtores certificados na região com produção orgânica 255 agroindústrias de pequeno porte.

A região, segundo o Sebrae, é responsável por 50% de todo café do Paraná, tem mais de 100 famílias produtoras de cafés especiais e ainda tem como indicações de procedência os cafés especiais produzidos na região e a produção da goiaba de Carlópolis e Ribeirão Claro. A região é a segunda maior produtora de morangos no estado, com cerca de 300 produtores

“Esses eventos fecham um ciclo de trabalho anual. A Ficafé vai para o décimo quinto ano. A GeniusCon na sétima edição, também é uma feira já consolidada com feira da inovação”, disse Odemir Capello, consultor do Sebrae.

No Norte Pioneiro, são 25 mil propriedades, a maioria de produção diversa, característica de grande potencialidade. “O produto diferenciado foge da commodity gera oportunidade na pequena propriedade. Mas, para produzir é preciso criar um outro ciclo de negócio. Por esse motivo é importante trabalhar de forma coletiva para acelerar o processo. Quando há um propósito definido, há o investimento para que tudo aconteça de forma estratégica”, pontuou Capello.