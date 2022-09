Eventos com Aline atraem população

Deputada é candidata ao Senado pelo PROS

Mesmo com uma campanha considerada independente, a deputada federal e candidata ao Senado pelo Paraná, Aline Sleutjes (PROS-PR), continua atraindo a população e apoiadores em eventos por todo o estado. Em todas as ocasiões são relembradas as conquistas que obteve durante seus três anos e meio de mandato e os sonhos que foram possibilitados pelo trabalho da parlamentar.

Entre reuniões marcantes estão o encontro com lideranças e representantes políticos alinhados com a Direita, em Ponta Grossa e Carambeí, e a participação em solenidades regionais, como o Grande Encontro, em Ivaiporã. Outro evento de grande expressão que teve a presença da deputada foi o Agroleite, realizado em Castrolanda e considerado o maior do setor na América Latina. Aline participou também da carreata de 7 de setembro realizada em Umuarama, que reuniu vários patriotas e defensores da Direita do município.

Pioneira por ser a primeira mulher da história do Brasil a assumir a presidência da Comissão de Agricultura, ela já destinou R$ 220 milhões para o estado. Os recursos foram destinados para praticamente todos os setores da sociedade, com destaque para saúde, foi beneficiada com reformas, construções, compra de equipamentos, veículos e recursos em custeio para a Atenção Básica e Atenção Especializada. A presença do público, que comparece constantemente nos eventos, e de apoiadores é prova do reconhecimento pelas conquistas que Aline garantiu.