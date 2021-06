Estrada da Alemoa será pavimentada

Trecho de três quilômetros da estrada de terra que liga o Bairro da Esperança ao Balneário terá pedras irregulares

A visita do prefeito Siqueira Campos Luiz Henrique Germano e o vice Paulo Cesar Leite dos Santos ‘Paulão’, a Curitiba na semana passada, resultou numa série de conquistas para o município. Entre elas, a pavimentação de três quilômetros com pedras irregulares, do único trecho de terra que resta para acessar ao Balneário da Alemoa.

Além de três veículos zero KM para dar suporte ao setor de saúde.

Através do deputado estadual Mauro Moraes, mais 150 cestas básicas e um campinho com grama Sintética e quadra de basquete que será instalado no Bairro Vila Nova.

Asfalto entre Salto e Carlópolis – O projeto para asfaltar o trecho da PR-151 de 35 quilômetros, que liga o município de Salto do itararé até Carlópolis, passando pelo Balneário da Alemoa e Nova Brasília, já está em fase de licitação.

Logo depois de concluída, o projeto será encaminhado para o Secretário da Infraestrutura e Logística, deputado federal licenciado Sandro Alex, que afirmou ao prefeito do Salto do Itararé Paulinho Carijó, prefeito do Salto do Itararé Paulinho Carijó, que tão logo o projeto chegue nas suas mãos, a obra será autorizada com verba do governo do estado.

O asfalto desse trecho que é um antigo anseio das comunidades dos três municípios e resultado de uma parceria entre os prefeitos de Siqueira Campos Luiz Henrique Germano (PSD), do Salto do Itararé Paulo Sérgio Fragoso, ‘’Paulinho Carijó’ (PSD), e de Carlópolis Hiroshi Kubo/PSD (Colaboração: Agência Criativa/David Batista).