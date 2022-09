Engenheiro defende as políticas públicas de sustentabilidade

“Políticas públicas voltadas à energia limpa promovem economia de baixo carbono, são mais baratas e inclusivas”

Atualmente, o Paraná lidera o Ranking de Competitividade dos Estados e é considerando um exemplo global na área de sustentabilidade, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O estado destaca-se em termos de qualidade do ar, de preservação da água e na utilização de energia renovável. A conquista foi ressaltada, recentemente, pelo candidato a deputado federal pelo Republicanos do Paraná, engenheiro Joe Krüger (foto), por ocasião do Dia da Amazônia, comemorado no último dia 05 de setembro.

Joel está convencido que as políticas públicas nestas áreas são fundamentais para que o estado possa continuar se desenvolvendo de forma sustentável, e com isso, garantir mais qualidade de vida para toda população da cidade e do campo. Neste sentido, ele defende “a ampliação das políticas voltadas para produção de energia limpa que, além de promover a economia de baixo carbono, são mais baratas e mais inclusivas”.

Entre os compromissos que Joel Krüger tem assumido estão a luta por mais investimentos em projetos do governo do estado, focados na produção de energia eólica e solar e para a diversificação da matriz energética paranaense.

Segundo ele, “para além de defender a nossa biodiversidade, e tudo que ela representa em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, caso seja eleito, vou ajudar o Paraná a contribuir ainda mais com Brasil, por meio dos avanços na Agenda 2030 das Nações Unidas, em especial, no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mais conhecidos como ODS”.

“As políticas públicas voltadas para a energia limpa, além de promover a economia de baixo carbono, são mais baratas e mais inclusivas”, disse o engenheiro Joel Krüger.