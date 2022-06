Empresários homenageiam deputado federal Ricardo Barros

Dezenas de cidades do Noroeste e Norte participaram do evento

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) foi homenageado, na noite desta quinta-feira (23), por entidades de classe e empresários maringaenses pelas conquistas para a cidade e região, em 34 anos de vida pública. Mais de mil pessoas de dezenas de cidades do Noroeste e Norte participaram do evento.

“É uma honra receber a homenagem dos empresários, associações e sindicatos, instituições e pessoas que reconhecem o nosso esforço em Brasília para sempre trazer recursos a Maringá e toda região, especialmente nas áreas da infraestrutura e saúde”, disse Ricardo Barros.

Dentre as conquistas recentes, o parlamentar destacou o Contorno Sul Metropolitano, obra considerada essencial para o desenvolvimento regional. A ordem de serviço para a construção da nova rodovia foi assinada durante a Expoingá. Serão investidos R$ 253 milhões na via e outros R$ 80 milhões para as desapropriações.

“Uma obra como essa representa vidas que serão salvas no trânsito, melhora do fluxo de veículos e desenvolvimento de novas áreas industriais nos municípios de Paiçandu, Maringá, Sarandi e Marialva, conseqüentemente mais empregos, negócios, tributos e renda”, pontuou Barros.

Além de centenas de empresários e autoridades políticas, estavam presentes a conselheira da Itaipu e ex-governadora Cida Borghetti; deputada estadual Maria Victoria; deputado estadual Dr. Batista; deputado estadual Adriano José; vice-prefeito de Maringá, Édson Scabora e o presidente da Câmara de Maringá, Mário Hossokawa.

O parlamentar se emocionou ao recordar dos esforços na área pública que permeia toda a história familiar da família, a começar pelo pai, Silvio Barros, prefeito de Maringá nos anos 1970, mesmo cargo executivo ocupado por ele e também pelo irmão, Silvio Barros II, mas décadas de 1990 e 2000.

EMPRESÁRIOS – A iniciativa foi organizada por empresários ligados à Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim), Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná (Alcopar), Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná (Secovi-PR), Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná (Sinepe/NOPR) e Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon PR).

O professor e empresário Wilson Mattos, representando o Sinepe, elogiou a vocação de Barros para a vida pública. “São 34 anos de dedicação. Isso totaliza mais de 200 mil horas da sua vida em favor do Brasil, Paraná e da nossa querida Maringá”, disse o reitor da Unicesumar.

Além Matos, as entidades foram representadas por Marco Tadeu Barbosa (Secovi-PR), Rogério Yabiku (Sinduscon) e Miguel Tranin (Alcopar).