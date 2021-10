Edital Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos de Andirá

ELEIÇÕES SINDICAIS/EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que no dia 04 de dezembro de 2021, no período de 09h00 às 17h00, na sede desta entidade (Sindicato dos Servidores, Funcionários e Empregados Públicos de Andirá/PR, CNPJ n. 20.298.490/0001-61), rua Pernambuco n. 307, fundos, será realizada eleição para composição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, bem como Suplentes, ficando aberto o prazo de 20 (vinte) dias para o registro de chapas, que correrá a contar do dia seguinte à publicação do Aviso Resumido deste Edital, nos termos do Estatuto Social.

O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro será dirigido ao Presidente desta entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa.

A secretaria da entidade funcionará no período destinado ao registro de chapas, no horário das 13h30min às 17h00min de segunda a sexta-feira, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da afixação da relação das chapas registradas.

Caso não seja obtido “quorum” em primeira convocação, a eleição, em segunda votação será realizada das 09h00min às 17h00, do dia subsequente (05/12/2021). Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição em data de 11 de dezembro de 2021, em período compreendido das 09h00min às 17h00min.

Andirá, 13 de outubro de 2021/ Roberto Pereira – Presidente