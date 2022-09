Duplicação da BR-369 e pedágio mais barato são marcas de Romanelli

Concorre ao sexto mandato na ALEP

A duplicação da BR-369, no trecho entre Jataizinho e Cornélio Procópio, e a cobrança de tarifas de pedágio pelo menor preço de tarifa em todo o Paraná, na futura concessão, são conquistas do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), que concorre ao sexto mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. A avaliação é de lideranças do Norte Pioneiro, região onde o parlamentar concentra sua base eleitoral.

Para presidente da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD), a duplicação da BR-369 e “a briga contra os pedágios caros”, são marcas muito fortes da atuação política de Romanelli. “A duplicação da estrada ajuda a alavancar o desenvolvimento regional e o Romanelli não descansou enquanto a Econorte não deu início à obra. Foi uma luta árdua, que uniu prefeitos e lideranças do Norte Pioneiro”, avalia.

Amin lembra que Romanelli sempre foi um crítico do modelo de concessão e denunciou abusos durante 24 anos. Ele acrescenta outra luta que beneficia não só o Norte Pioneiro, mas todo o Paraná. “O movimento liderado pelo Romanelli fez com que a próxima concessão seja pelo pedágio mais barato”, observa.

“Acompanhei as audiências da Frente Parlamentar dos Pedágios e o deputado não titubeou. Mobilizou o setor produtivo e a sociedade civil, foi à Brasília e se posicionou na Assembleia Legislativa. Por isso, a licitação será pelo menor preço”.

O prefeito de Assaí, Michelangelo Bomtempo, o Tuti (PSD), também ressalta o trabalho do deputado Romanelli em defesa da região. Ele cita o problema da praça de pedágio de Jataizinho, uma das mais caras do Brasil, que penalizava usuários da microrregião. “Muitos moradores que percorrem poucos quilômetros de rodovia, transitando entre municípios, não podem pagar o mesmo preço de quem usa a estrada integralmente, como acontecia”, avalia.

Segundo ele, a demanda foi apresentada ao deputado, que cobra a alteração do local de instalação da Praça de Pedágio de Jataizinho. “Não é justo os motoristas trafegarem por menos de 20 quilômetros e pagar o mesmo preço que os demais. Defendemos a transferência da Praça de Pedágio para antes do viaduto da PR-090 (Eitaro Ikeda). Isso vai beneficiar a população de diversos municípios”, afirma Tuti.

Diálogo — Para o vice-presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília da Pavão, Edimar Santos (PSD), Romanelli abraçou diversas lutas dos prefeitos e prefeitas paranaenses. Para ele, o deputado é a voz dos usuários das rodovias, que não aguentam mais arcar com os custos altos do pedágio.

“O Romanelli tem um trabalho exemplar e é um deputado municipalista. Na questão dos pedágios, ele fala por todos nós, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadores e por milhares de motoristas e produtores, que diariamente cruzam o Paraná para distribuir a produção e movimentar a economia. Romanelli nos representa”, afirma o prefeito.

Romanelli lembra que a luta pela cobrança de pedágio pelo menor preço de tarifa é uma questão de interesse público. “Sou grato pelo reconhecimento dos prefeitos. Mas esse é um compromisso que assumi e não posso descansar, enquanto não honrar essa aliança com todos”, disse o deputado.

Desenvolvimento regional — Além da questão dos pedágios, as lideranças políticas do Norte Pioneiro reconhecem a atuação do deputado Romanelli por outras conquistas, como o fortalecimento da saúde, com melhorias no Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, a construção do Hospital Regional de Cornélio Procópio, e o fortalecimento de unidades hospitalares de Bandeirantes, Jacarezinho, Carlópolis e Ribeirão Claro.

A criação e consolidação da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) também é citada como resultado da atividade desempenhada na Assembleia Legislativa pelo deputado Romanelli, assim como os recursos conquistados para os Centros Profissionalizantes de Assaí, Bandeirantes e Ibaiti. “Romanelli tem um histórico de compromissos cumpridos. É um deputado sempre presente e que tem resultados para mostrar”, afirma Amin Hannouche.

Histórico — Romanelli está no quinto mandato como deputado estadual. Experiente, atuou como líder do Governo do Estado, presidente da Cohapar, secretário de Habitação e do Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Atualmente, é primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná.

É autor de mais de 250 projetos de lei e 161 estão em vigor, em diversas áreas que interessam a todos os paranaenses. Articulou o Programa Paraná Cidades, que distribuiu mais de R$ 1 bilhão em obras para os municípios em todo o Estado. Coordenou a construção de mais de 105 mil casas.

Reforçou e ampliou o atendimento das Agências do Trabalhador e incentivou o ensino técnico profissionalizante. Também defendeu o Salário Mínimo Regional, que garante dignidade e cidadania ao trabalhador.

É autor da lei antifumo do Paraná, que melhora a saúde da população. Romanelli é relator da lei do Nota Paraná, que devolve parte do ICMS ao consumidor. Articulou a distribuição de recursos aos hospitais regionais e Santas Casas.

Com o Compra Direta, apoia a agricultura familiar e o pequeno empresário. Também apoia a educação e incentiva o esporte, com obras nas escolas, entrega de kits esportivos aos estudantes e a construção de mini arenas.

Com experiência e competência, Romanelli garante apoio e articula investimentos para melhoria na segurança pública a todos os paranaenses. “Eu trabalho com paixão para melhorar a vida das pessoas e é isso que me motiva a continuar essa luta. Por isso, vamos seguir em frente. Sempre presente”, conclui Romanelli.