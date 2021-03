Donos de pesqueiros platinenses querem flexibilização

Prefeito disse que também deseja ampliar a tolerância

Acompanhados do vereador Luciano Vermelho (PTB), os comerciantes Anderson Giovanini e Edison Roberto de Paula, proprietários de pesqueiros em Santo Antônio da Platina, conversaram com o prefeito Professor Zezão, em seu gabinete, no centro da cidade.

A demanda é com relação ao decreto das restrições da pandemia, mas o chefe do executivo explicou que segue o mesmo do governo do Estado, assim como a grande maioria nos 399 municípios do Paraná.

De qualquer forma, eles acordaram que, assim que possível, aguardam a flexibilização do comércio, o que Zezão também disse torcer e estar ansioso por liberar de maneira total.