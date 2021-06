Distribuídas caixas d’água à 8 cidades

Base metálica galvanizada, capacidade para 500 litros, tubos, registros e conexões hidráulicas

A Companhia de Sanepar do Paraná (Sanepar) está distribuindo caixas d’água para famílias carentes em várias regiões do estado. Na região Norte, estão sendo beneficiadas famílias de 28 municípios. Esta é a terceira fase do Programa Caixa D’Água Boa, uma parceria da Sanepar com a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e com as prefeituras.

Do Norte Pioneiro, foram beneficiados Congonhinhas, Curiúva, Jaboti, Japira, Jundiaí do Sul, Santa Amélia, Sapopema e Tomazina.

O Programa consiste no fornecimento de um kit composto por uma base metálica galvanizada, uma caixa-d’água de 500 litros, tubos, registros e conexões hidráulicas. Este material é fornecido pela Sanepar que também orienta os beneficiados a fazer a instalação correta do reservatório. Nessa fase, serão beneficiados ao todo 64 municípios. A soma de recursos investidos pela Sanepar no programa já chega a R$ 6 milhões.

Além da entrega no interior do Paraná, a Sanepar vem disponibilizando caixas d’água também para famílias da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em função da crise hídrica que atinge a região há um ano e que gerou a implantação do sistema de rodízio no fornecimento de água. No ano passado, foram instaladas 2.800 caixas com investimentos de aproximadamente R$ 800 mil, em parceria com Exército 27° B Log e Corpo de Bombeiros. Em 2021, o programa prevê a instalação de mais 8.000 unidades na RMC.

BENEFÍCIO IMPORTANTE – Na ação para o interior do estado, em média, cada município receberá 30 kits. No último mês de maio, famílias de Itaguajé, no noroeste do estado, participaram de uma cerimônia simbólica de entrega dos kits com representantes do município, Sanepar e Sejuf. Maria Cristina Batista de Souza e o esposo Márcio Cezar de Souza comemoraram o benefício. “Pra mim representa muito, porque quando falta água é muito difícil pra gente, que não consegue ter uma caixa d’água. Eu tô sendo privilegiada e me sinto muito agradecida”, afirma Cristina.

Em Altamira do Paraná, parte das famílias já fez a instalação e sente o benefício de ter reserva de água. A secretária de Assistência Social do município, Karina Sorci Szolopak, afirma que o abastecimento com água tratada garante condições sanitárias e bem-estar para as famílias e que o programa Caixa D’Água Boa trouxe um impacto muito favorável para o município. “Este Programa é maravilhoso e esperamos que realmente se estenda e venham mais kits, porque ainda existem famílias que gostaríamos que fossem contempladas, inclusive na área rural”, resume.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior “esse Programa se encaixa dentro um tripé de gestão composto por eficiência na máquina pública, investimentos em infraestrutura e visão social”. Ratinho Junior destacou ainda que “o Programa dá mais qualidade de vida para essas famílias. Ele garante o acesso à água tratada e uma reserva em caso de manutenção na rede. É um projeto social maravilhoso”.

O presidente da Sanepar, Claudio Stabile, também destacou a importância do Caixa D’Água Boa e a parceria da Companhia com o Governo e com os municípios: “A Sanepar tem uma importante função social e um compromisso com o governo e municípios de levar saúde para todo o estado. Esse Programa consegue melhorar a vida das famílias e é muito importante para a Sanepar fazer parte dessa melhoria”.