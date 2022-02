Secretário sai da prefeitura platinense em paz e muito enaltecido

Coronel enfim vai cuidar de questões particulares e descansar um pouco

Como esperado desde o início de 2022, Airton Sérgio Diniz (foto) pediu sua saída do cargo de secretário municipal de Planejamento da Prefeitura de Santo Antônio da Platina. Deverá permanecer até o dia quatro de março(uma sexta-feira) após quase cinco anos e meio dedicados à função. Na manhã desta quarta-feira, dia 23, ele explicou que já havia sinalizado a decisão ao chefe do executivo, Professor Zezão Coelho, e que a exoneração será para cuidar de questões pessoais sem nenhum tipo de atrito com os colegas de trabalho.

Coronel, foi comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, chegou na Cidade Joia em 1988, quando Celso Schimidt era o prefeito. Aos 61 anos, saudável, deseja passar mais tempo com amigos e familiares, em especial as filhas Ana Paula e Lanna Vivien, e a esposa, Rosângela.

Deixa um legado positivo na atual gestão, com vários convênios e projetos concretizados e encaminhados.

Pede desculpas pelas eventuais falhas, agradece a todos, ao deputado Luiz Cláudio Romanelli e ao prefeito Zezão pelo companheirismo e diz que cuidará dos negócios particulares, mas sempre estará à disposição para o que precisar, e de forma voluntária. Diniz é católico praticante e cidadão honorário platinense(Título entregue em 2013).

Tanto o chefe do executivo platinense quanto o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa devolveram os elogios, “além de grande amigo, um homem de caráter exemplar, todos temos muita gratidão”, declarou Zezão. “”Conheço o Diniz há muitos anos e sei do seu comprometimento sério e produtivo em sua vida pública e pessoal, um ser humano realmente admirável”, completou Romanelli.