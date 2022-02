Destacado potencial turístico de Ribeirão Claro no Palácio Iguaçu

Parlamentar e o chefe do executivo foram recebidos pelo governador em exercício

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato (PSB) conversaram nesta quinta-feira, 24, no Palácio Iguaçu, com o governador em exercício, Darci Piana, e o secretário de Planejamento, Waldemar Bernardo Jorge(fotos).

Romanelli e Bonato destacaram o potencial turístico da cidade que integra a região conhecida como Angra Doce, um dos principais roteiros de visitas no Norte Pioneiro.

Também abordaram os desafios propostos no Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional Integrado, entregue recentemente aos prefeitos das cidades das regiões da Amunorpi e Amunop.

“O Norte Pioneiro é o destino dos turistas do Paraná e do Brasil. Com planejamento e muito trabalho, vamos conseguir atender à demanda regional, para incrementar a economia e preparar os municípios para a retomada do crescimento”, reforçou o primeiro secretário da Assembleia Legislativa.

O chefe de gabinete Ronald de Oliveira também participou do encontro.