DER conclui obra de adequação em Ribeirão Claro

Curva revitalizada para aumentar segurança da região com polo turístico

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) concluiu uma obra de adequação e correção de uma curva no km 24 da PR-151. O trecho da rodovia fica no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, e faz ligação com Carlópolis e com o lago formado pela Usina de Chavantes, que fica no estado de São Paulo, na divisa com o Paraná.

O local revitalizado pelo DER/PR era um ponto crítico de acidentes, devido ao ângulo agudo da curva associado com o nível desfavorável da pavimentação.

Com uma velocidade máxima permitida de 50 km/h, a adequação aumenta a segurança do trecho. Além disso, a obra soluciona os entrecruzamentos no acesso à Cachoeira do Espirito Santo com a implantação de uma interseção que permite todos os movimentos, incluindo opção de retorno. A iluminação também foi restaurada para garantir mais conforto aos usuários no período noturno.

A extensão da obra foi de 722 metros, e além da nova pavimentação, incluiu a correção do nível da pista (greide). O investimento total foi de R$ 3.571.310,10.

A região possui um polo turístico em desenvolvimento conhecido como Rota das Águas, que é administrado pelos municípios de Ribeirão Claro e Carlópolis, em conjunto com empresários e empreendedores locais. Devido ao represamento das águas da Usina de Chavantes, localizada no Rio Paranapanema, a 3 km da foz do Rio Itararé, um grande lago foi formado na região, se tornando uma rota de lazer com grande potencial no norte do estado.