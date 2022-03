Romanelli promove melhorias no agronegócio de Joaquim Távora

Conjunto de silagem fortalece agricultura familiar de Joaquim Távora

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta quinta-feira, 10, os investimentos do Governo do Paraná no fortalecimento da agricultura familiar do Norte Pioneiro. Romanelli entregou em Joaquim Távora, um conjunto de silagem para atender aos pequenos produtores rurais.

“Esses equipamentos fazem parte desta parceria entre Governo do Estado, Assembleia e prefeitura. O conjunto de silagem vai atender os produtores rurais, especialmente os pequenos, da agricultura familiar, que trabalham no cultivo do café, do milho e da fruticultura. Enfim, quem está trabalhando em todas as áreas e em tudo que Joaquim Távora tem produzido no campo”, disse o deputado.

Ao todo foram investidos R$ 240 mil, do programa Paraná Mais Cidades, na compra do conjunto para silagem, composto por trator agrícola, carreta basculante e colhedora de forragem. Além disso, outros dois tratores foram entregues, um deles viabilizado por emenda do deputado Romanelli

O vice-prefeito Tunico Bagatim (PSDB) reforçou a importância dos equipamentos para a agricultura familiar. “Vai ser de muita utilidade, bem aproveitado. Agradeço ao Governo do Estado e ao Romanelli, que sempre ajudam Joaquim Távora. Somos muito gratos por isso”.

O deputado lembrou ainda do trabalho com o prefeito Reginaldo Vilela (Pode), para viabilizar recursos para outros setores, como saúde e educação. O prefeito recebeu, em Curitiba, recursos no valor de R$ 35 mil para reforçar o atendimento de média e alta complexidade na área da saúde municipal.

“Estamos com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior para promover e trabalhar pelo desenvolvimento do Norte Pioneiro. Joaquim Távora e o Paraná seguem em frente”, sublinhou o parlamentar.