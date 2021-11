Deputado Romanelli pede registro na Alep das tarifas de pedágio

“É essencial deixar na memória do Legislativo os abusivos valores cobrados dos paranaenses ao longo de 24 anos”

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) requereu nesta segunda-feira, 29, o registro nos anais da Assembleia Legislativa de todos os valores das tarifas de pedágio cobradas no Paraná no último dia da concessão. “É essencial deixar na memória do legislativo os abusivos valores cobrados dos paranaenses ao longo de 24 anos”, afirmou.

Romanelli destaca que as concessionárias arrecadaram bilhões sem cumprir os contratos na sua integralidade. “Nunca deveremos esquecer o custo enorme para a economia do Estado, para os municípios e para os usuários”, ressaltou. “O encerramento dos contratos deve ser comemorado, mas também servir de exemplo para que não se repitam os mesmos equívocos no futuro”.

As tabelas anexadas ao requerimento expõem todos os valores cobrados por categoria de veículo em todas as praças dos seis lotes de concessão. “Depois de duas décadas, a economia estará livre, pelo por um período, das amarras de um modelo de concessão nefasto, que privilegiou o negócio e não o usuário”, disse Romanelli.