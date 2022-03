Deputado federal Luiz Nishimori viabiliza equipamento de R$ 400 mil para Ibaiti

Pá-carregadeira veio pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

O município de Ibaiti recebeu uma pá-carregadeira através do convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA do Governo Federal. O novo equipamento, adquirido no valor de R$ 400 mil, é da marca XCMG, modelo LW300DV, cabinado, e fabricado no Brasil.

A nova máquina foi solicitada pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho juntamente com os vereadores César Tropesso e Luciano Berges ao deputado federal Luiz Nishimori que intercedeu junto ao Governo Federal.

A pá-carregadeira integrará a frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo e promoverá melhorias nas propriedades dos pequenos e médios produtores rurais, na abertura e conservação de estradas vicinais facilitando o escoamento da produção agropecuária, o tráfego de ônibus escolares e o descolamento da população rural para os recursos comunitários básicos no perímetro urbano, além de proporcionar o aumento e diversificação da produção e da geração de emprego e renda para as famílias no campo.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho agradeceu o apoio dos vereadores e do deputado Luiz Nishimori em atender o Município de Ibaiti.

“Agradeço aos vereadores e ao deputado Luiz Nishimori por mais essa aquisição para Ibaiti. São iniciativas como esta que fortalecem ainda mais a agricultura no nosso município. A Administração tem se empenhado em oportunizar melhores condições para que o produtor rural possa trabalhar e diversificar sua propriedade”, declarou o chefe do executivo.