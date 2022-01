Deputado Cobra Repórter trabalha por melhorias em estrada

Que liga Primeiro de Maio e Bela Vista do Paraíso

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, informou que, junto com os vereadores de Primeiro de Maio, Gilmar Adriano Martins, o Chuchu, e José Oscar Dias Martins, estão solicitando reparos urgentes na PR-445 no trecho entre as cidades de Primeiro de Maio e Bela Vista do Paraíso.

“Queremos o recape asfáltico, limpeza e roçagem das margens, adequação dos acostamentos, colocação de placas de sinalização e pinturas de segurança na pista”, disse o parlamentar.

Os vereadores Chuchu e Zé Oscar são os nossos representantes na cidade e se preocupam com todos os assuntos que visam melhorar a vida da população de Primeiro de Maio e região”, ressaltou o deputado.

O deputado reforça que está em contato com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná, Fernando Furiatti, para fazer com que a reivindicação seja prontamente atendida.