Dep. Cobra Repórter recebe visita do prefeito de Uraí

Em seu gabinete na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, recebeu, nesta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a visita do prefeito de Uraí, Angelo Tarantini, e da secretária municipal de Saúde, Emanuelle Cardozo. “Aproveitei para agradecer os 279 votos que a população confiou a mim; vou continuar trabalhando e garantindo os recursos que a cidade precisa nas mais diversas áreas”, assinalou o parlamentar, que cumprirá o terceiro mandato.

Lembrou que conseguiu para Uraí uma retro-escavadeira e dois caminhões liberados pelo Governo do Estado através do seu intermédio.

E as conquistas para a cidade que não param por aí, porque já tinha anunciado outros recursos importantes: para a aquisição de uma ambulância, para a pavimentação asfáltica, para a castração de cães e gatos, garantiu ainda quatro veículos para a saúde pública e, através de uma parceria com a deputada federal Aline Sleutjes, R$ 200 mil para a Santa Casa de Uraí.

O deputado Cobra Repórter recorda foi ele quem conseguiu recursos para a revitalização da Praça Manjiro Watanabe. O valor da reforma é de R$ 209.130,44 e contempla pergolado de madeira, bancos de madeira, lixeiras, mesa com bancos de concreto, luminárias, calçada em paver, rampas de acessibilidade e paisagismo.