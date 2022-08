Deputado aplaude investimento em turismo religioso

Traz novo perfil econômico do Norte Pioneiro, avalia Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse nesta segunda-feira, 1º de agosto, que os investimentos públicos e privados no turismo religioso são um dos vetores do novo desenvolvimento econômico do Norte Pioneiro. Romanelli avalia que, além de gerar empregos de imediato com a construção de novos empreendimentos, a atração de turistas de várias partes do Paraná e do Brasil aquece a economia e destaca a região no cenário nacional.

“O Norte Pioneiro tem grande potencial para investimentos em turismo rural e religioso. São fazendas centenárias e santuários que anualmente atraem milhares de turistas, fazendo a região conhecida em todo o Brasil e até no exterior”, disse o deputado.

Romanelli cita como exemplo o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, em Bandeirantes. O complexo de lazer está com 50% das obras finalizadas e deve ser inaugurado no próximo ano. “É o único resort construído ao lado de um santuário religioso, o São Miguel Arcanjo, e que vai mudar o perfil da região”, avalia. Romanelli estima que, com a inauguração do empreendimento, previsto para o final de 2023, a região vai ingressar no seleto grupo dos principais roteiros turísticos do Brasil..

Santuário — Além do resort hotel, outros investimentos estão em andamento em Bandeirantes, com o objetivo de ampliar o complexo do Santuário de São Miguel Arcanjo. No espaço, que atrai anualmente cerca de 600 mil peregrinos, está sendo construída uma arena coberta de 30 mil metros quadrados. A meta é receber até 30 mil pessoas sentadas e 50 mil em pé. O complexo inclui ainda a Cruz e a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes.

Também está em fase de implantação a Via Sacra, um caminho religioso que inclui a visita a 15 capelas. O roteiro permite aos devotos percorrer os 15 atos do calvário de Jesus. Também será construída uma passarela, para facilitar a travessia dos fiéis e devotos, com conforto e segurança, sobre a rodovia BR-369.

O Santuário possui a segunda maior imagem de São Miguel Arcanjo do mundo, de acordo com a Igreja Católica, com 19 metros de altura. Há também a segunda maior cruz, com 81 metros de altura, equivalente a um edifício de 27 andares.

Romanelli destaca a construção de uma passarela para facilitar o acesso de peregrinos ao santuário no valor de R$ 6,1 milhões. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) deve divulgar nos próximos dias o resultado da licitação para execução da obra, que também inclui melhorias na rodovia BR-369.