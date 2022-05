Cornélio Procópio retoma Frigorífico

Com apoio do deputado Luiz Cláu

dio Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) tem encontro nesta sexta-feira, 27, com o prefeito Amin Hannouche (PSD) e diretores da Copermota que vão detalhar a nova gestão do Frigorífico de Peixe em Cornélio Procópio. O município do Norte Pioneiro faz parte dos dois dia de trabalho de Romanelli nesta quinta-feira (26) e sexta-feira e que inclui ainda as cidades de Ponta Grossa, Ibaiti e Japira,

Nesta quinta-feira, 26, Romanelli será entrevistado, a partir das 12h, pela jornalista Mareli Martins na Rádio Clube FM 94,1 em Ponta Grossa e em seguida se desloca para Cornélio Procópio. Conversa com lideranças da cidade às 18h e às 20h, no Di Carmine Eventos participa da homenagem às empresas, profissionais e veículos de imprensa mais lembrados pela população de Cornélio Procópio a partir da pesquisa Marcas de Sucesso.

“Um evento tradicional, que valoriza empreendedores e pessoas que ajudam a Cornélio Procópio e região referência no comércio e serviços. É um Oscar local muito importante, que reconhece e estimula quem trabalha pela prosperidade local”, disse o deputado.

Investimentos – Na sexta-feira, 27, Romanelli será entrevistado para a Rádio Graúna FM, a partir das 7h30. Em seguida, participa de uma reunião com o prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, e executivos da Coopermota, empresa paulista que venceu o processo licitatório aberto pelo município e irá assumir a gestão do Frigorífico de Peixe, com investimentos que pode alcançar R$ 10 milhões.

“A retomada das atividades do frigorífico é um investimento importante que chega ao município, com potencial para abrir até 100 novos postos de trabalho na cidade”, afirma Romanelli. A previsão é de que a empresa faça o processamento de até 10 mil toneladas de peixe por dia. “Isso movimenta uma grande cadeia produtiva, que gera novas oportunidades de emprego e renda”, diz o deputado.

À noite, ainda em Cornélio Procópio, Romanelli participa da reinauguração do Ginásio de Esportes João Batista Paiva Gatti. Ao longo do dia, ele vai até Ibaiti, a partir das 14h30, onde faz a entrega de um veículo para a prefeitura local. Às 16 horas, estará em Japira, para entrega de um trator ao município. “São aquisições importantes, que conseguimos liberar em parceria com as lideranças dos municípios”, destaca o deputado.

No sábado, 28, e domingo, 29, Romanelli tem encontro com moradores e lideranças de Curitiba e das cidades da região metropolitana.