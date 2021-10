Cornélio Procópio cadastra para Condomínio do Idoso

Obra atenderá pessoas com mais de 60 anos, com renda mensal de até seis salários mínimos e que não tenham casa própria

O prefeito Amin Hannouche (PSD) adiantou nesta quarta-feira, 20, ao deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) o início do cadastramento aos interessados em morar no Condomínio do Idoso em Cornélio Procópio. O cadastro pode ser feito na Secretaria Municipal de Promoção Social (rua Goiás, 282 – ao lado da praça Botafogo).

“O que era um sonho, virou realidade! Eu e o prefeito Amin Hannouche lutamos muito por essa obra, que vai atender pessoas a partir de 60 anos, com renda mensal de um a seis salários mínimos e que não tenham casa própria”, disse o deputado.

O Condomínio do Idoso está em construção atrás do conjunto João Rocha e terá 40 moradias. O espaço contará amplas áreas de convivência, onde os moradores terão acesso a práticas de lazer, atendimentos à saúde e assistência social, além de atividades físicas e sociais.

“As pessoas que contribuíram com trabalho e esforço para construir Cornélio Procópio merecem essa atenção e cuidado. Com essa obra, queremos promover aos idosos uma vida com mais conforto, dignidade, segurança, cidadania e acessibilidade, com o incentivo à participação em atividades que permitam uma melhor integração e convivência social entre eles”, reforça o prefeito.

O Condomínio do Idoso será no formato horizontal e está sendo construído pela Cohapar, por meio do programa “Viver Mais Paraná”, numa parceria entre a prefeitura e o Governo do Paraná.

Aluguel social — A prefeitura doou o terreno para a construção do condomínio e também manterá um programa de atendimento aos moradores, que terão um valor simbólico para pagar, de apenas 15% do salário mínimo ao mês.

“É uma espécie de ‘aluguel social’. Mas todos vão receber atendimento com profissionais que os acompanharão periodicamente. Entre eles, um médico, que fará o atendimento semanal”, explica o prefeito.

A equipe de profissionais também terá um assistente social e um educador físico no mínimo uma vez por semana e um técnico de enfermagem ou enfermeiro, que prestará atendimento no mínimo três vezes por semana.

“A parceria entre o Estado e a Prefeitura vai permitir que os moradores tenham uma vida mais saudável, com acompanhamento médico e acesso a atividades que vão garantir a longevidade de cada um deles”, afirma o deputado Romanelli.

A previsão é de que as obras terminem ainda no primeiro semestre de 2022, quando as 40 moradias serão entregues aos beneficiários do programa.