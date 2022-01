Explicado corte de luz em Santo Antônio

Black out aconteceu após curto-circuito em caixa de medição de uma residência

O gerente regional da Copel(Companhia Paranaense de Eletricidade), Édison Ferreira Bandeira (foto) explicou o que aconteceu na noite de quinta/início da madrugada desta sexta-feira, dia 28, em parte do Jardim São Francisco, em Santo Antônio da Platina.

O problema iniciou com um curto-circuito dentro da caixa de medição de uma das casas da Rua 20 de Agosto e acabou subindo para a rede da Copel e por proteção do sistema, desligou a chave-fusível do transformador.

Foi entre 19h30m e meia-noite e 40m, “demorou um pouco porque nosso pessoal estava terminando de atender uma linha que vai para Barra do Jacaré, que ficou sem energia também”, justificou.