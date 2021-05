Coordenador da bancada federal destaca luta

Da Assembleia Legislativa visando alteração do modelo híbrido

O coordenador da bancada federal do Paraná, deputado Toninho Wandscheer (foto), do Pros, destacou nesta sexta-feira (21) o movimento feito pela Assembleia Legislativa que criou as condições para a defesa dos deputados federais e senadores no Ministério da Infraestrutura da alteração do modelo híbrido do pedágio para a licitação pelo menor preço de tarifa.

A bancada federal paranaense é formada por 30 deputados federais e três senadores.

“Parabenizo o deputado Romanelli com quem trato desse assunto desde o início e à toda a Assembleia Legislativa. O movimento proporcionou a condição (política) lá em Brasília. Parabéns a Assembleia que fez um trabalho eficiente e muito importante no Paraná”, disse durante coletiva no Palácio Iguaçu.

O primeiro secretário da Alep foi um dos três deputados que votaram em 1995 contra o atual modelo de pedágio que vai perdurar por 21 anos. Neste período já enfrentou as concessionárias que moveram interditos proibitórios que não participasse das manifestações contra o pedágio e é um dos principais defensores, junta com a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, pela concessão pela menor tarifa, sem degraus tarifárias e com caução para a garantia para realizar as obras de duplicação e outras melhorias nas estradas paranaenses.

O deputado Toninho Wandscheer afirmou que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, estava irredutível no modelo elaborado pelos técnicos federais. “A decisão política passa pelo interesse do setor produtivo, do cidadão e a solução técnica tem que favorecer a decisão política tomada no Paraná”.

Desde o início do ano, a Assembleia Legislativa realizou mais de 15 audiências públicas em todas as regiões do Estado para debater o modelo como setor produtivo e com a população. Nesta semana recebeu sugestões de moradores, empresários e políticos através de audiências em Jacarezinho (quinta) e Maringá (sexta).