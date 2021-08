Continuam obras da duplicação da PR-092 em Siqueira Campos

São quatro KM de extensão com prazo contratual de execução de 14 meses ao custo já licitado de R$ 42.140.412,01.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta quinta-feira, dia cinco, a continuidade das obras de duplicação da PR-092, no trecho urbano de Siqueira Campos. A duplicação será entre os quilômetros 279 e 283 e o prazo de conclusão é até o final de 2022. São quatro quilômetros de extensão com prazo contratual de execução de 14 meses ao custo já licitado de R$ 42.140.412,01.

“Além da duplicação, outras obras serão executadas para garantir mais segurança para motoristas e pedestres. Há outros pedidos já solicitados para a melhoria da infraestrutura viária no Norte Pioneiro, como a construção de terceira faixa em trechos entre Jaguariaíva e o viaduto da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Estamos trabalhando para preparar a região para a retomada da economia”, disse Romanelli.

Além da duplicação da rodovia, as obras preveem a implantação de avenidas marginais e remodelagem dos trevos com a PR-424 (sentido Tomazina) e a PR-272 (sentido Salto do Itararé) e o acesso ao bairro rural do Saltinho. Romanelli destaca também a importância da obra para a segurança dos trabalhadores que diariamente percorrem o trecho de acesso ao distrito industrial.

Os Diretores Geral, Fernando Furiatti Saboia e Técnico Luiz Carlos de Cristo, do DER/PR(Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) assinaram no mês de junho a Ordem de Serviço 017/2021 autorizando a execução das obras de duplicação da PR-092.

A empresa vencedora foi a Tucumann Engenharia e Empreendimentos Ltda, de Balsa Nova (PR).

Desde 2019, Romanelli defende as obras de infraestrutura que promovam o desenvolvimento regional. O deputado lembra ainda que há previsão pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de implantação de 17,5 Km de terceiras faixas em diversos trechos, melhorando o fluxo de veículos.