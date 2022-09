Consumidor paga mais barato pelo combustível no país

Redução cria ciclo virtuoso para economia, diz Joel Krüger

Os brasileiros estamos pagando mais barato pela gasolina a partir desta sexta-feira, dia dois. A redução no litro do combustível foi de 7,08%, ou seja, de R$ 0,25. A boa notícia foi divulgada pela Petrobras em comunicado da empresa. Com a medida, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28.

De acordo com o comunicado da empresa, a “redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”. A empresa também argumenta que a transparência é fundamental, e “para a melhor compreensão da sociedade, a Petrobras publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor”.

Como especialista em transporte e mobilidade urbana, o engenheiro e candidato a deputado federal pelo Republicanos do Paraná, Joel Krüger (fotos) se juntou aos milhões de cidadãos consumidores que comemoram mais essa nova queda no preço da gasolina: “sei que essa excelente notícia vai alavancar a economia e impactar positivamente o dia a dia de todos os paranaenses, inclusive da região Norte do estado, que dependem cada vez mais de uma infraestrutura viária e transporte público de qualidade”.

Ele acredita, ainda, que medidas como essas são fundamentais para estimular a produção no campo e na cidade, gerando novas oportunidades de negócios, emprego e renda, e, desta forma, um ciclo virtuoso em que todos se beneficiam.