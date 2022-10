Conservação da PR-092 beneficia oito municípios do NP

Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu, nesta quinta-feira (20), os envelopes de preços de três empresas e dois consórcios interessados em realizar a conservação da PR-092 no Norte Pioneiro, entre Wenceslau Braz e a ponte de Andirá, na divisa com São Paulo. São 128,42 quilômetros contemplados, beneficiando cerca de 130 mil habitantes de oito municípios, além de todos os condutores deste corredor logístico entre os dois estados.

Participam desta primeira etapa da licitação, na ordem em que os envelopes foram abertos: Pedreira Itaipu Indústria e Comércio de Britas e Asfalto LTDA (R$ 25.497.509,06), Consórcio CE Norte Pioneiro (R$ 23.375.050,86), Consórcio Paraná do Futuro (R$ 23.584.112,63), Castilho Engenharia e Empreendimentos SA (R$ 24.916.108,95) e KLM Construção de Rodovias LTDA (R$ 18.924.201,22).

O edital recebeu a nomenclatura lote E, conforme a divisão das regionais no programa de conservação de pavimento Proconserva do DER/PR.

Ele prevê a execução de serviços rotineiros, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros, neste trecho da rodovia, que é administrado pela Superintendência Regional Norte do DER/PR. O prazo de execução é de 365 dias, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

O Proconserva é um programa intermediário do DER/PR, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação.

Para esta nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

HABILITAÇÃO – Agora, a comissão de julgamento DER/PR vai analisar as propostas de preços e publicará em diário oficial e no portal Compras Paraná uma classificação, já convocando as participantes com as propostas mais vantajosas para a administração pública para a sessão de abertura dos envelopes com documentos de habilitação.

Confira os detalhes do Lote E Norte

Extensão: 128,42 km

Rodovias: PR-092

Municípios: Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.